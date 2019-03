Un élan de solidarité envers une jeune famille de la région

MRC des Sources (RL) - Les dirigeants de la Miellerie King située à Kingsey Falls avaient convié les médias à la salle municipale de St-Élizabeth-de-Warwick mercredi dernier, afin de lancer officiellement leur campagne de financement, dans le but de venir en aide à une jeune famille de l’endroit. En effet, un homme âgé de seulement de 29 ans, père de trois enfants, dont l’un d’eux est à naître au cours des prochains mois, est malheureusement décédé à la fin de janvier dernier. La victime, Jimmy Bougie, a connu une fin tragique alors qu’il s’affairait à effectuer une réparation sur son véhicule à l’intérieur de son garage.

C’est donc dans un élan de solidarité que la petite entreprise de produits du miel s’est senti interpellée par la cause en raison de l’impact familial que cela représente pour la conjointe du disparu, Carolane et ses enfants, mais aussi en raison du fait que la victime était un membre direct de la famille des entrepreneurs, dont notamment M.René Bougie, directeur général de la miellerie et cousin de Jimmy.

De ce fait, l’entreprise kingsey-falloise, a lancé la production et la commercialisation régionales d’une eau gazéifiée en canette portant le slogan Savourez la vie, symbolisant la vie qui doit se continuer en dépit de la terrible tragédie, tout en apportant support aux personnes qui traversent cette épreuve. «L’une des raisons pour laquelle nous avons opté pour ce genre de produit est tout simplement en raison du fait que nous avions les installations adéquates et prêtes pour la production. Nous désirons d’ailleurs remercier la communauté, ainsi que nos parents et amis qui sont venus donner de leur temps à la réalisation de ce projet d’entraide» d’expliquer René Bougie. Une quantité préliminaire de 5000 canettes de 473 ml, arborant une bougie d’allumage munie d’ailes angéliques, rappelant la passion de Jimmy pour la mécanique, sont mises en ventes au coût de 5$ pour deux canettes, taxes en sus. Tous les profits seront remis à la famille, dont 2$ qui iront directement au fonds d’études des enfants du couple. La campagne de financement est prévue jusqu’au milieu du mois d’avril environ et il sera possible de se procurer l’eau pétillante dans différents points de vente des municipalités environnantes, qui offriront le produit sur leurs tablettes, le tout sans aucune commission.