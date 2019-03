Un succès exploratoire hivernal pour Place aux jeunes des Sources

MRC des Sources (RL) - Une nouvelle édition des séjours exploratoires de la région destinée aux jeunes professionnel de 18 à 35 ans nouvellement arrivés ou bien désireux de s’établir dans la région, avait lieu au cours des dernières semaines. En tout ce sont plus de 30 acteurs provenant des milieux industriels, politiques et sociaux-économiques, qui se sont mobilisés afin de faire découvrir les plus beaux attraits que renferme la région à une cohorte de professionnels désireuse d’en apprendre davantage sur la région de la MRC des Sources. Ce séjour hivernal, étalé sur un week end complet, aura permis de créer des liens de réseautage en plus de faire ressortir une fois de plus les richesses humaines, géographiques, gastronomiques et culturelles du secteur des Sources.

« Il peut être très intéressant pour des jeunes de faire le choix de s’établir dans la MRC des Sources. Ils y retrouveront un milieu dynamique où il est possible de s’investir. Les intervenants du milieu ont une approche inclusive guidée par une volonté de changements. La collaboration est bien ancrée et les gens ont à cœur le développement du territoire, en laissant une place importante aux nouvelles idées, aux nouvelles activités. » De confier Alain Roy Coordonnateur CDC des Sources.

Le programme Place aux jeunes des Sources qui est chapeauté de belle façon par le Carrefour Jeunesse-Emploi, tient ces types de séjours exploratoires trois fois par année, en l’occurrence durant les mois de février, de mai de même qu’un dernier en période automnale. L’accueil de ces cohortes jeunesses, est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires de premiers plans dont; le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la MRC des Sources et l’ensemble de ses municipalités ainsi que le député fédéral, M. Alain Rayes. Une fois de plus, les constats obtenus au terme de cet évènement, prouve hors de tout doute que les gens d’ici ont à cœur leur région tout autant que les gens qui y vivent.