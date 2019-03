Un prix Fondation Desjardins pour des jeunes des Sources

Asbestos - La Fondation Desjardins a remis 3 000$ aux jeunes de l’École de la Tourelle pour réaliser leur projet Manger, c’est la santé!.

Au cours du mois de mars, mois de l’alimentation et des saines habitudes de vie, la classe de maternelle réalisera un livre de recettes santé. Ce dernier permettra aux élèves de ce niveau de varier le menu de leurs repas et leurs collations. Pour ce faire, chaque élève de la maternelle apportera sa recette santé. Avec la collaboration des élèves du 3e cycle, ils mettront leur recette en format numérique et y inséreront des pictogrammes pour faciliter l’exécution. Ensuite, chaque enfant illustrera sa propre recette.

« Nous sommes très heureux de constater la créativité et le dynamisme du milieu à l’égard des projets jeunesse. Cette initiative mixte deux secteurs priorisés par les membres lors de la dernière assemblée générale annuelle, soit l’éducation et la santé et les saines habitudes de vie, mentionne Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources. Grâce à nos membres, la Caisse a pu investir près de 63 000 $ en 2018 dans ces deux secteurs. »

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les 279 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.

« C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir! », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.