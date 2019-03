Alliance Magnésium s’implique dans le financement du Parc-École Masson

Danville (RL) - La campagne de financement du nouveau parc de l’école Masson de Danville, qui se poursuit dans le but de recueillir les quelque 100000$ nécessaires à la réfection des modules récréatifs de l’établissement scolaire, a obtenu un sérieux coup de pouce de l’entreprise Alliance Magnésium. En effet, c’est par l’entremise de sa directrice des communications et affaires publiques, nouvellement en poste, Mme Karine Vallières, que la société privée a procédé à la remise d’une somme de 1000$, afin de soutenir la campagne de financement. Madame Vallières s’est dite des plus fières de l’implication de son employeur dans ce dossier, elle qui agit également à titre de présidente d’honneur de cette levée de fond.

Pour M .Pierre Saint-Aubin, vice-président affaires corporatives chez Alliance, il s’agit là d’un projet qui rejoint concrètement les valeurs de l’entreprise.

«Bien qu’elle occupe depuis quelques mois la présidence d’honneur de la campagne de financement du parc-école de l’école Masson, Karine est arrivée dans notre équipe il y a à peine quelques semaines et elle nous a fait part des démarches et sensibilisé à l’importance que revêt ce projet pour les familles de Danville. C’est parfait pour Alliance Magnésium: aider l’éducation par le biais de l’intérêt des jeunes envers leur école, c’est du concret!».

L’impact du travail de financement et d’une annonce comme celle-ci rejaillit littéralement sur la créativité et l’enthousiasme des jeunes. «Nous avons pu faire des dessins pour imaginer notre parc, maintenant, nous avons des nouvelles quand même souvent d’où c’en est rendu. C’est motivant de voir que notre rêve d’avoir une belle cour d’école va se réaliser. Ça m’apprend aussi que lorsque l’on participe, on a un sentiment encore plus fort de fierté!» Déclarait le jeune Olivier Dubuc, un élève de 6e année, présent lors de la remise du chèque de l’entreprise. Jusqu’à maintenant les différentes activités organisées dans le cadre de cette collecte de fonds, ainsi que les précieuses contributions, comme celle offerte par Alliance Magnésium, auront permis d’amasser une somme de 42000$. Il s’agit d’une étape importante qui approche donc l’enveloppe budgétaire a près de la moitié de l’objectif total. «J’invite les entrepreneurs et organisations de notre milieu à me contacter pour savoir de quelle façon ils peuvent aussi participer.», conclut Karine Vallières.