Dévoilement de la nouvelle politique MADA

Richmond – La Ville de Richmond invite ses citoyens à participer au dévoilement de sa nouvelle politique Municipalité amie des ainées de Richmond. L’évènement se tiendra le dimanche 3 mars, à 13h30, au Centre communautaire situé au 820, rue Gouin. Ce sera l’occasion pour les membres du conseil d’expliquer la démarche d’élaboration du document et de dévoiler cette politique, ainsi que son plan d’action 2019-2021.

De plus, une copie de la politique sera disponible pour chacun des participants. Ces derniers pourront aussi échanger sur le sujet avec différents intervenants. Être municipalité Amie des aînés permet de mettre un frein à l’âgisme, de développer une culture d’inclusion sociale des aînés, d’adapter ses politiques, ses services et ses structures pour cette tranche de la population afin, entre autres, de les aider à rester actifs.

La présidente du comité de pilotage de la politique et conseillère municipale responsable du dossier des aînés, Céline Bourbeau, vous attend en grand nombre. « L’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens est l’une de nos plus importantes priorités. Avec cette nouvelle politique MADA comme outil pour y arrivée, il est clair que nous pourrons avancer dans le bon sens. Plusieurs défis stimulants et mobilisateurs se dessinent. Je suis très fière du travail accompli et optimiste face aux réalisations à venir. La participation des citoyens et un effort continu de la communauté se la pierre d’accises des réussites de la politique MADA. »