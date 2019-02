À Windsor : Cours de secourisme, sécurité et gardiennage à venir

Windsor (RC) – Pour ceux qui veulent devenir secouristes ou gardien d’enfants, la Ville de Windsor, en collaboration avec différents partenaires, offrent d’ici les prochaines semaines le cours de Secouristes avertis de la Croix-Rouge pour les 8-10 ans, le cours de Sécurité et gardiennage pour les 11 ans et plus ainsi que les formations reconnues par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, valide pour les services de garde, CPE, RSG ou grand public.

Secouristes avertis

Ce volet s’adresse aux enfants de 3e et 4e années. Il sera offert le 23 février, de 9 h à 12 h. Les enfants qui suivent les cours du programme Secouristes avertis apprennent comment demeurer en sécurité à la maison, à l’école, dans le quartier et en jouant, peu importe leurs activités. Ces secouristes avertis inciteront les membres de leur entourage à se montrer prudents et seront ainsi capables de prévenir des traumatismes. Chaque participant reçoit un document et une carte de la Croix-Rouge.

Sécurité et gardiennage

Ce volet s’adresse aux jeunes de 5e année et plus. Il sera offert le 9 mars, de 9 h à 16 h. Pendant l’année scolaire, certains élèves devront se garder seuls après l’école, ou encore devront garder un membre de leur famille. Pour d’autres, ils voudront s’amasser de l’argent de poche en allant garder des bébés ou des enfants. Ils devront assumer cette grande responsabilité.

Il est fortement encouragé que les gardiens et les gardiennes suivent un cours approprié pour leur permettre de bien réagir dans des situations de crises.

Chaque enfant qui sera inscrit recevra un document, une mini-trousse de premiers soins et une attestation du cours de gardiennage. Pour le cours, l’enfant doit apporter un toutou ou une poupée de grosseur moyenne, un crayon et un repas froid.

Cours de secourisme

Pour les adultes, le 2 mars. La formation est offerte en deux temps selon les besoins des participants.

Avant-midi : réanimation, cardiorespiratoire, étouffement, utilisation du défibrillateur externe automatisé, traitement d’une allergie grave sur l’adulte enfant et bébé.

Après-midi : les premiers soins (pansement, fracture, diabète, convulsion, difficultés respiratoires, etc.

La formation est reconnue par la fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et valide pour service de garde, CPE, RSG ou grand publique. Une carte valide pour 3 ans est remise après la formation.

Pour plus d’informations ou pour faire votre inscription à l’un de ces cours, communiquez avec Danika Saint-Pierre, technicienne en loisirs à la Ville de

Windsor par téléphone au 819 845-7888, poste 221, ou par courriel à servicesrecreatifs@villedewindsor.qc.ca.