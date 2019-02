17 850$ pour les organismes de Windsor

Windsor – Des représentants d’organismes ont été conviés lors du dernier conseil municipal afin de recevoir un soutien financier de la Ville de Windsor. Les organismes sportifs et récréatifs, ainsi que l’organisme Action Partage se sont partagé un soutien de 17850$.

«La Ville de Windsor a toujours trouvé important d’être partenaire des différents organismes du territoire. Les cadets, les scouts et les associations sportives (cross, hockey, patinage artistique et soccer) permettent à nos jeunes de développer leur leadership, leur esprit d’équipe et leur dépassement de soi, pour ne nommer que ces éléments. Les biens faits de la santé physique, du développement des habiletés et des passions ont également des impacts beaucoup plus larges dans notre collectivité», a mentionné la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

Quant à Action Partage Windsor, la Ville défend les mêmes valeurs de solidarité et d’entraide. «L’organisme offre, entre autres, de l’aide alimentaire et vestimentaire. La contribution assure le maintien des services, mais surtout contribue à aider la communauté locale», a renchéri MmeBureau.

En plus de soutien financier, la Ville de Windsor offre des installations aux organismes de loisirs, que ce soit les terrains, l’aréna et les locaux différents bâtiments, dont au Centre communautaire René-Lévesque.