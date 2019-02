Accessibilité améliorée à l’église Saint-Isaac-Jogues d’Asbestos

Asbestos (RL) - Des améliorations réalisées à l‘église Saint-Issac-Jogues d’Asbestos ont été officiellement présentées à la population le 11 février dernier.

Cette inauguration des travaux effectués dans le but de rendre les lieux plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, a eu lieu en présence du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, du maire d’Asbestos, Hugues Grimard ainsi que de membres et représentants de la paroisse.

Ces nouvelles installations comportent des systèmes d’ouvertures de portes automatiques au niveau des entrées du bâtiment et de la salle du sous-sol, le réaménagement des salles de bain afin de les adapter pour les personnes vivant avec un handicap, en plus de moderniser le système de sonorisation de l’église. Ces travaux ont été réalisés grâce à l’apport financier de 7117.50$ du gouvernement du Canada, via le programme Accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités, d’une contribution de 10000$ de la part de la ville d’Asbestos ainsi de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie, qui a quant à elle injecté 3 000$ dans le projet.

Invités à livrer leurs impressions au sujet de la réfection de ces aspects dans l’église, les différents intervenants au dossier, était des plus enthousiaste.

«Nos églises sont un lieu de rassemblement incontournable dans nos collectivités. Je me réjouis de voir que nous investissons pour en assurer la pérennité. Des centaines de personnes profiteront de ces lieux mieux adaptés à la clientèle», a souligné le député Alain Rayes.

«Considérant que nous accueillons entre nos murs des personnes à mobilité réduite, nous avons conjugué nos efforts avec le gouvernement canadien et la ville d’Asbestos pour que nos locaux soient mieux aménagés. Nous tenons à remercier sincèrement les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet», a commenté le curé Patrick Côté, alors que le maire Hugues Grimard conclut en affirmant: «La Ville d’Asbestos est fière d’avoir contribué à ce projet visant à rendre nos lieux communautaires accessibles et adaptés pour la population. C’est le fruit d’une belle concertation entre les différents paliers gouvernementaux»