À l’école primaire Notre-Dame-du-Sourire, On bouge au cube!

Saint-Claude – Le 29 janvier dernier avait lieu le lancement de la mesure On bouge au cube! à l’école primaire Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude. L’école a reçu un montant d’argent supplémentaire afin que les élèves puissent faire plus d’activité physique et qu’ils soient ainsi mieux concentrés durant les heures de classe.

Lors de cette journée, les élèves ont eu la chance de pratiquer différentes activités : patin libre et hockey à la patinoire, hockey bottine dans la cour d’école, Spike Ball, randonnée en raquette et trottinette des neiges. Des cibles de monstres avaient aussi été installées pour lancer des boules de neige. Les enseignants ont terminé l’activité en beauté en distribuant une petite collation.