Une continuité appréciée pour Maryse Garant

Windsor – La Ville de Windsor souligne les anniversaires de services des employés municipaux. Récemment, Maryse Garant soulignait ses 10 ans comme commis à la bibliothèque. En signe de reconnaissance pour son travail, la mairesse Sylvie Bureau et la conseillère municipale responsable des dossiers culturels, Ana Rosa Mariscal, lui ont remis des crayons commémoratifs.

Toujours accueillante et souriante, Maryse accueille les abonnés de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan. Elle s’occupe, entre autres, des prêts et retours, du catalogage, de l’entretien des documents et de certaines animations de groupes.