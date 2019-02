Le Val-Saint-François accueille 20 immigrants lors d’un séjour exploratoire interculturel

Windsor – Les 2 et 3 février derniers, 20 personnes immigrantes de Montréal ont participé au tout premier séjour exploratoire interculturel dans la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François organisé par Place aux jeunes en région. Ce séjour interculturel avait pour but de promouvoir la région auprès des chercheurs d’emploi de Montréal et de favoriser le maillage entre les cultures.

Originaires de la Colombie, du Venezuela, du Mexique, de la Bolivie, de la Guinée, du Madagascar, de la Tunisie, de l’Algérie et du Cap-Vert, les participants ont commencé leur séjour par une visite du Salon de l’emploi et de la vie du Val-Saint-François, qui se déroulait dans le cadre de la Tournée des régions du Salon Priorité Emploi. Ils ont pu rencontrer une vingtaine d’employeurs et d’organismes du milieu afin de découvrir les attraits et les avantages de vivre dans la région.

Après une visite de Richmond, un souper interculturel les attendait. L’ambiance de la soirée était à la fête: ils ont joué de la cuillère, écouté un conte et participé à de la danse traditionnelle québécoise animée par le conteur et calleur Donald Dubuc.

Le lendemain, en avant-midi, était consacré à la région de Valcourt. Les participants ont visité le Musée de l’Ingéniosité J.-Armand Bombardier où ils ont pu découvrir l’origine de la motoneige. Ils ont ensuite passé l’après-midi à Windsor où ils ont fait une balade en raquettes au Parc historique de la Poudrière avant de repartir pour Montréal.

Une participante raconte son séjour: «La tranquillité, la nature, la diversité des emplois… Oh oui! J’aimerais beaucoup habiter ici!» Un autre souligne son intérêt: «Dans mon pays, je vivais dans un petit village. J’ai envie de quitter Montréal pour retrouver cet esprit de communauté.»

Implication et mobilisation

Ce premier séjour interculturel a été rendu possible grâce à l’implication de l’agente de mobilisation et de développement en immigration de la MRC du Val-Saint-François, ainsi qu’au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre de son Programme Mobilisation-Diversité. S’ajoute la participation des organismes de régionalisation de l’immigration de Sherbrooke et de Montréal: Pro-Gestion Estrie, ALPA, Promis et Le Collectif.

L’évènement a aussi reçu le soutien financier de la MRC du Val-Saint-François, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, de Services Québec, de l’ex-députée du comté de Richmond Karine Vallières, du député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes ex-députée de Richmond, du Secrétariat à la jeunesse et du Mouvement des caisses Desjardins.

Les personnes possédant un diplôme postsecondaire et âgées de 18 à 35 ans, nouvellement arrivées dans la région ou demeurant à l’extérieur de celle-ci et intéressées à s’y installer, peuvent profiter dès maintenant des services de Place aux jeunes en région Val-Saint-François. Il suffit de communiquer avec l’agente de migration, Catherine Beaucage, au 819 845-3769, poste228, ou à paj@val-saint-francois.com.