L’Opti-Génie du Club Optimiste d’Asbestos couronne ses vainqueurs locaux

Asbestos (RL) - La populaire compétition amicale du savoir, Opti-Génie, parrainée par le club optimiste d’Asbestos, se tenait dimanche dernier, du côté de la salle communautaire Notre-Damede-Toutes-Joies. Si plus de 285 jeunes répartis dans les quatre écoles de la région se sont prévalus d’une participation à la présélection qui se déroulait au cours des dernières semaines dans chacun des établissements scolaires, seulement quatre groupes formés des cinq meilleurs pointeurs de chacune des écoles se retrouvaient à l’occasion de la finale municipale.

Chacune des quatre équipes devait se mesurer au savoir de l’adversaire lors de deux rencontres questionnaires au terme desquelles l’équipe ayant accumulée le plus de points, allait se mériter les honneurs de la soirée et ainsi permettre à ses membres de se rendre en finale de Zone disputée à l’école St-Philippe de Windsor le 17 mars. Cette année la palme revient à l’équipe des P’tits Génies formé d’élèves de l’école Masson de Danville, qui auront eu fort à faire pour devancer leurs camarades qui provenaient des écoles La Tourelle (Les Opti-ZASOF) et La Passerelle (The Girls Powers) toutes deux d’Asbestos, ainsi que (Les Dragons de St-Georges) de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de St-Georges-de-Windsor. Félicitations à tous les jeunes participants et l’on souhaite la meilleure des chances aux gagnants, mais surtout beaucoup de plaisirs lors de la finale de Zone.