Carnaval de Saint-François : trois jours d’activités

Saint-François (RC) – Le Carnaval 2019 s’étalera du vendredi, samedi et dimanche à partir du 15 février, dès 18h à la patinoire de l’école de l’Arc-en-ciel pour le départ du Tournoi de hockey Desjardins pour les ados. Gaston Lebrun sera sur place pour les inscriptions.

Cette année, le comité organisateur a décidé d’offrir deux emplacements pour la journée de samedi: celui du terrain de balle et celui du lac Tombod et ses environs.

«Le carnaval, cet évènement autant abordable, populaire que rassembleur se taille maintenant une place parmi les incontournables de la municipalité. L’an dernier, nous avons fait le pari de déménager l’évènement au parc des Pionniers pour y permettre son expansion. La réponse des festivaliers fut concluante. Alors, que vous soyez parents, adolescents ou enfants, les nombreuses nouveautés de cette année sauront vous époustoufler», précise Antoine Simard-Lebrun, conseiller à la Municipalité de Saint-François-de-Brompton et membres du comité du Carnaval.

Samedi dès 13h30, le terrain de balle débutera avec les glissades en prenant soin d’apporter son traineau. À 14h30, la Zumba s’activera avec Jordan Leblond. Jeux gonflables, Euro-bungee, trottinette des neiges, les jeux de Kermess et d’habilités, la présence des pompiers, la construction de fort de neige, la tire sur neige à 19h, les feux d’artifice qui seront aussi puissants que l’an dernier, l’animation par Kevin Ross et son Igloo gonflable s’achèvera avec l’incontournable feu de joie.

Du côté du lac Tomcod, patinage libre sur le lac, essais de Fatbike, démonstration de motocrosse et promenade en sleigh occuperont les familles. Prenez note que le souper de spaghetti-bénéfice sera servi à compter de 17h. Les billets sont en vente au Marché St-François pour 5$ par personne.

Quant au dimanche 17 février, la finale du tournoi de hockey se terminera à l’Arc-en-ciel. À 13h30, un bingo au centre communautaire terminera la journée.

Plus de vingt commanditaires et la Municipalité ont assuré l’évènement. Le comité organisateur regroupe Rebecca Bilodeau, Cindy Boisvert, Maryse Gagné, Steven Morisse, Cynthia Nadeau, Jimmy Northon et Antoine Simard-Lebrun.