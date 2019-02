Les municipalités de la région de Richmond prêtes à faire face à un éventuel sinistre

Richmond – Annoncé en date du 8 février, un nouveau plan intermunicipal de sécurité civile et de mesures d’urgence a été présenté aux élus des quatre municipalités membres de l’Organisation intermunicipale de sécurité civile de la région de Richmond. Ce nouveau PIMSC est le fruit de près d’une année de réflexion, de préparation et de rédaction. L’OIMSC regroupe la Ville de Richmond, la Municipalité du Canton de Cleveland, la Municipalité du Canton de Melbourne de même que la Municipalité d’Ulverton. Ces municipalités représentent plus de 6 200 citoyens répartis sur un territoire de 356 kilomètres carrés.

L’ancien plan de mesures d’urgence datait de 2008. Bien qu’il ait été mis à jour régulièrement, il se devait d’être complètement refait afin d’être conforme aux nouvelles normes gouvernementales. Accompagnée par le ministère de la Sécurité publique du Québec et le Groupe Prudent, une entreprise spécialisée dans le domaine, l’organisation intermunicipale a réalisé ce plan qui permettra d’assurer la protection des citoyens de la région. L’ensemble des services municipaux des quatre municipalités ont eux aussi été mis à contribution dans la préparation du nouveau Plan intermunicipal de sécurité civile, et ce, afin qu’il reflète le plus fidèlement possible la réalité terrain. Qui plus est, ce document inclut un plan d’action permettant d’améliorer et d’assurer la continuité de l’état de préparation de la région de Richmond en matière de gestion des mesures d’urgence.

«Avec ce nouveau Plan intermunicipal de sécurité civile, les municipalités de la région de Richmond s’assurent d’avoir les outils nécessaires pour faire face à un sinistre. Bien que nous ne pouvons éviter l’imprévisible, nous pouvons nous y préparer», souligne le coordonnateur de l’organisation intermunicipale de sécurité civile de la région de Richmond, M.Rémi-Mario Mayette.

Impacts et changements

Volumineux document de plus de 700 pages, le Plan intermunicipal de sécurité civile détaille les mesures à prendre dans presque n’importe quel cas de sinistre allant d’un séisme à une tornade en passant par une inondation ou une vague de chaleur. Très complet, il énumère aussi les différentes actions à réaliser par chacun des intervenants en cas de déclenchement des mesures d’urgence. L’un des éléments importants de ce nouveau PIMSC est la prise en compte des impacts des changements climatiques dans la région de Richmond. En effet, les changements climatiques augmenteront l’occurrence et l’intensité des catastrophes naturelles dans les prochaines années.

Ajoutons que chacune des villes de l’organisation intermunicipale de sécurité civile de la région de Richmond a bénéficié d’une contribution financière du ministère de la Sécurité publique du Québec pour la réalisation du nouveau Plan de sécurité civile et des mesures d’urgence.