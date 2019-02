Franc succès pour le Vins et fromages du Club Optimiste d’Asbestos

Asbestos (RL) - C’est le 26 janvier dernier que le Club Optimiste d’Asbestos tenait pour une onzième édition son activité de dégustations vins et fromages au profit des jeunes de la MRC des Sources. Les gens rassemblés à la salle St-Isaac-Jogues ont pu bénéficier d’une qualité de produits indéniable, d’une ambiance conviviale aux sons des musiciens sur place ainsi que de se prévaloir de la chance de participer aux nombreux tirages de prix de présences, qui furent généreusement offerts par les commanditaires de l’évènement.

Parmi les heureux gagnants lors de cette soirée, soulignons le grand prix remporté par M.Raymond Lapierre, qui se mérita un forfait hôtelier au luxueux Plaza de Québec. Madame Monique Blanchet est quant à elle repartie avec un bon d’achat de 125$ au Restaurant Lampron de Warwick alors que Manon Beauregard et Louise Bombardier remportèrent respectivement des certificats cadeaux chez des marchands locaux. En tout ce sera près de 9000$ que l’organisme aura amassé pour supporter le volet jeunesse de la région, comprenant entre autres: Les Opti-génies, basket trois-étoiles, jopilympiades, jeux parents-enfants, la soirée

Appréciation de la jeunesse, des bourses d’études, tournoi Connie Dion ainsi que de nombreuses autres activités. Le président du Club Optimiste d’Asbestos, M.Jacques Gauthier, désire joindre sa voix à celle de tous les membres de l’organisme, afin de remercier l’ensemble de citoyens présents, ainsi que tous les généreux commanditaires qui ont permis de faire de cette soirée un franc succès. L’entreprise Cascades, le Camp Musical, Fromagerie C.D.A., La Jambonnière, pharmacie Jean Coutu, Coop Métro plus, André Bachand député provincial, la Fromagerie Proulx et l’Association des Pompiers Asbestos, pour ne nommer que ceux-là. Bravo à tous et à toutes pour cette implication.