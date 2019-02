Familiprix Marilyne Isabelle de Windsor, en nomination au Gala Reconnaissance Estrie 2019

Windsor - L’histoire d’amour entre notre pharmacie et les gens de Windsor ne date pas d’hier.

Fondée en 1985 par ma mère France Godbout, la pharmacie comptait à l’époque une seule employée. En 2016, après 5 ans d’association mère-fille, je prenais officiellement la relève. Dans notre toute nouvelle pharmacie, aidée de près de 40 employés et toujours accompagnés de notre fondatrice, nous continuons à nous investir à fond pour toujours améliorer l’expérience client. Nous avons d’ailleurs eu l’honneur de gagner le prix Pharmacienne de la relève Familiprix 2018, qui souligne l’ensemble de notre travail d’équipe des dernières années

L’an dernier pour souligner le 2e anniversaire de la nouvelle pharmacie, nous avons décidé de redonner à notre communauté. C’est ainsi qu’est né Baume d’Éclat, un programme exclusif, élaboré pour accompagner les femmes et les hommes atteints de cancer.

Au cours d’une rencontre, personnalisée et sans frais, il est maintenant possible de rencontrer une cosméticienne, un pharmacien ou une accompagnatrice pour discuter en toute confidentialité.

Pour notre 3e anniversaire, c’est à la Terre que nous avons décidé de donner. Première pharmacie de la ville à avoir entrepris un virage vert et la toute première pharmacie de la région à offrir différents produits écologiques en vrac, votre Familiprix est très fier d’être un véritable leader écologique. Nous avons mis sur pied le Rak-à-Sacs, qui permet aux gens ayant oublié leurs sacs écologiques d’en emprunter un pour leurs achats en pharmacie. Pour diminuer encore plus l’utilisation de sacs de plastique, nous chargeons désormais des frais de 5 cents par sacs utilisés, l’argent ainsi amassé sera entièrement remis à un organisme à but non lucratif de la ville. De plus, notre pharmacie s’engage également à verser le même montant en don à l’organisme du mois.

Encouragés par la réponse positive de nos clients, nous avons décidé d’intensifier notre effort environnemental. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous travaillons à rendre notre fonctionnement interne plus encore plus respectueux de l’environnement. Recycler mieux, réutiliser plus, gaspiller moins, et offrir une plus grande diversité de produits écologiques, voilà ce qui résume notre projet: Un baume pour la Planète!

Une autre nouveauté qui arrivera sous peu, notre Allée Verte! En plus d’y retrouver tous les produits écologiques et tous les produits de santé naturels, Émilie, notre guide santé et écolo, sera votre disposition pour répondre à toutes vos questions tant sur les produits écologiques que sur les produits naturels.

À tous ces efforts s’ajoute l’excellent travail de nos pharmaciens qui continuent d’offrir à chaque client un service professionnel, rapide et chaleureux. À chaque visite, nous travaillons à améliorer la santé des patients par une analyse rigoureuse votre dossier et un suivi méticuleux de vos thérapies

Prendre soin de nos patients et de la Terre pour faire de notre pharmacie la meilleure destination humaine, novatrice et écologique de la région, voilà la mission de votre Familiprix Marilyne Isabelle.