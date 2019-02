Le Victor spécial accordé à Jim Mastine

Estrie – Dans le cadre de la 38e édition du Mérite sportif de l’Estrie, le Comité des sages présidé par Paul Deshaies, a remis le Victor Spécial à James (Jim) Mastine.

M. Mastine a découvert le curling alors qu’il travaillait à Espinola, dans le nord de l’Ontario. À cet endroit, il y avait à une glace naturelle avec un abri pour se protéger de la neige. À moins 30 degré celsius, il fallait non seulement des vêtements chauds pour jouer, mais du remontant liquide, se rappelle-t-il. Toutefois, c’est une aventure de près de quatre ans qui lui a permis de socialiser et apprendre les rudiments d’un sport hautement stratégique.

Natif de Saint-Félix-de-Kingsey, il revient dans sa région au printemps 76. Il travaille d’abord chez Bombardier et ensuite à la Domtar. Il fait la connaissance de son épouse, Hélène Parent, au club de curling de Windsor. Jusqu’en 2010, année de la fermeture de ce club, il y occupe la présidence à quelques reprises et développe un programme junior regroupant une soixantaine de jeunes. Sa fille Kimberley et son fils Robin en faisaient partie.

Son fils participe, avec l’équipe du Québec, aux Jeux du Canada à Corner Brook Terre-Neuve en 1999 et sa fille est skip de l’équipe québécoise, formée uniquement de filles de Windsor, qui remporte le championnat provincial en 2003 et qui termine 6e au championnat canadien en 2008.

Pendant 25 ans, Jim Mastine fut l’entraîneur d’équipes juniors, d’abord chez les garçons puis chez les filles jusqu’en 2011. Jim Mastine a aussi agi comme officiel lors de nombreuses compétitions depuis 1992. Il a également été statisticien à maintes reprises, comme lors des essais Olympiques en 2017 à Ottawa.

Il joue toujours au curling et est membre du club de Lennoxville, en plus d’être président des tournois. Il organise d’ailleurs avec des bénévoles le Gordon Medal Tournament, un tournoi Canada-USA, qui se tiendra dans 8 clubs des Cantons-de-l’Est du 14 au 16 mars prochain et qui réunira une soixantaine d’équipes.

James Mastine est le seul Québécois à faire partie du club de curling d’honneur du Gouverneur Général du Canada. Ce club sélect regroupe toujours 100 membres vivants qui se sont impliqués dans le développement du curling au pays. Il s’est largement impliqué au sein de la Fédération Québécoise. En 2009, il reçoit une récompense grandiose : celle d’aller jouer en Écosse avec un groupe très sélect de bénévoles ayant consacré une partie de leur vie au développement du curling.

Quelques regrets, mais surtout des années de plaisirs et de réussites

Toutefois, Jim Mastine a des regrets. Il est attristé de la fermeture du club de Windsor, mais aussi de voir vieillir les infrastructures de son sport partout dans la région estrienne. La relève se fait rare, mais il a le mérite d’avoir initié plusieurs dizaines de joueurs et joueuses, jeunes et moins jeunes. Il s’est investi entièrement dans le développement du curling jusqu’à ce qu’un infarctus le ralentisse en 2009.

Ses petits-enfants prennent aussi de plus en plus de place. Peut-être suivront-ils les traces de leurs parents Kimberley et Robin et de leur grand-père.

Pour sa grande passion et son désir constant de faire grandir le curling. Pour ses implications régionales, provinciales et nationales, le comité des Sages du Mérite sportif lui accorde l’immortalité de son temple de la renommée comprenant une quantité impressionnante de bâtisseurs.