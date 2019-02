La branche Lions des Sources appui l’organisme Fraternité, intégration, entraide

Asbestos (RL) - La branche Lions des Sources, qui est de plus en plus impliqué dans son milieu vient d’apporter une fois de plus son soutien à la communauté en remettant une somme de 300 dollars, à l’organisme Fraternité, Intégration, Entraide d’Asbestos. Cette remise fut faite à la présidente de l’organisme, madame Cécile Courtemanche, et servira notamment à l’organisation d’activités adaptées pour personnes vivant avec un handicap et dont l’organisation porte assistance. Pour le membre Lion Denis Brouillard, il s’agit d’un geste significatif de la part de la branche des Sources afin de venir en aide aux bénéficiaires de l’organisme communautaire. «Cela permettra d’augmenter leur qualité de vie et de fournir davantage d’occasions de briser leur isolement. Nous sommes déterminés à faire une différence positive dans leur vie.» De confier M. Brouillard.

Fraternité, Intégration, Entraide est un organisme sans but lucratif fondé au début des années70 et qui a pour mission de favoriser la création de liens de fraternité et d’intérêts entre les personnes avec un handicap et les gens de son milieu.