Une belle participation pour le Festi-Neige de Wotton

Wotton (RL) - Le traditionnel carnaval de Wotton qui se tenait depuis plus de 25 ans maintenant faisait place cette année à la première édition du Festi-Neige. Ce nouveau festival hivernal se veut en quelque sorte, une continuité des activités antérieures avec bien entendu des volets de nouveautés. Pour madame Lucie Roy, présidente du comité des loisirs, il s’agit d’une année de transition importante, autant pour l’évènement en lui-même que pour la population. «L’ensemble des six personnes qui forme le comité étant nouveau, cela apporte forcément des idées nouvelles également ainsi qu’une approche différente. Or, en équipe nous avons décidé de tenter d’insuffler du nouveau au carnaval, en modifiant tout d’abord son appellation pour Festi-Neige, ainsi qu’en revoyant certaines facettes de la programmation. Nous tenions cependant à garder le tournoi de hockey bottines, qui est un peu comme l’activité centrale de la fin de semaine, tout en y ajoutant le volet concours d’habilités le vendredi soir. Autre nouveauté, la randonnée en traîneau (Sleigh Ride) du samedi, conduite par M.Paul Chaperon.» De commenter, Madame Roy.

Généreusement et exclusivement appuyé financièrement par les entreprises, commerçants et donateurs de la municipalité, le Festi-Neige peut également compter sur un partenariat important avec la municipalité de Wotton. En effet la ville contribue de façon significative à la réussite de cette organisation en fournissant les infrastructures, les équipements nécessaires ainsi que de la main-d’œuvre ponctuelle au besoin. «Nous désirons remercier tous les gens qui participent de près ou de loin à cette fête hivernale pour le village et nous tenons également à remercier les commanditaires ainsi que la population d’y participer, car sans eux le Festi-Neige ne pourrait avoir lieu.» De conclure la présidente.