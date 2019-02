Concours à la bibliothèque Patrick-Dignan

Windsor – En février, participez au concours Coup de cœur en faisant part d’un des documents dont vous êtes tombé en amour. Cela peut être un roman, un documentaire, une bande-dessinée, un film, etc. L’équipe de la bibliothèque apposera une étiquette identifiant tous les Coups de cœur de nos usagers, autant adultes que jeunes. Ceci permettra de les découvrir. Vous aurez la chance de gagner un certificat cadeau de 20 $ en librairie : Un certificat pour les adultes et un certificat pour les jeunes. Vous devez bien sûr être abonné à la bibliothèque et le document doit faire partie de notre collection. (RC)