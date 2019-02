Richmond – En décembre dernier, le Club Lions Richmond-Melbourne remettait un chèque au montant de 510$ à l’organisme Nutri-Actif. Cette initiative a pour but l’achat de cartes de repas pour des dépannages alimentaires auprès des élèves de l’école primaire du Plein-Cœur. Dans l’ordre habituel, la photo regroupe les cuisinières Diane Morrisson et Johanne Bélanger; Chantal Normandin, présidente de Nutri-Actif; le président des Lions, Julien Nault, et la trésorière du club, Noëlla Laplante.