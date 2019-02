Décès de M. Éric Cabana à l’âge de 50 ans

Windsor (RC) – Plusieurs parents et amis étaient rassemblés le samedi 26 janvier dernier en l’église Saint-Philippe de Windsor suite au décès de M.Éric Cabana, qui est décédé subitement à l’âge de 50 ans. Il demeurait à Ham-Sud.

À l’emploi de l’entreprise Excavation Charles Grenier située à Stoke, M.Cabana était apprécié de ses collègues et aussi de nombreux amis œuvrant dans les domaines de l’excavation et des transports. Plusieurs camions d’entreprises, dont le transporteur Logan, ont fait une haie d’honneur et klaxonné devant l’église pour ensuite cheminer vers le bâtiment des Chevaliers de Colomb de Windsor afin d’accueillir les proches et amis.

Ce décès a frappé soudainement, entre autres pour Charles Grenier qui appréciait à la fois l’amitié d’Éric et son savoir-faire. Le coup a aussi été difficile pour son frère Sylvain Cabana, connu du domaine des transports. Les émotions étaient à fleur de peau, particulièrement lorsque le chanteur Ghislain Robidas a entamé une pièce du groupe Renaissance d’Offenbach en l’église Saint-Philippe. Parmi les nombreuses personnes présentes s’ajoutaient Réjeanne Dubreuil et ses enfants, Mélanie et son fils Nathan (Pépère) ainsi que Rock-Danny.