Windsor – On finira peut être par oublier la dernière semaine, mais pour l’instant, on va se souvenir des croutes de glaces, de la neige et de la pluie abondante, des égouts qui déborde, des trottoirs hasardeux, des accrochages de véhicules, les saleuses pleines d’abrasifs et les souffleuses qui soufflent longtemps. La dernière semaine a été difficile, mais février devrait être plus clément, quoique l’hiver demeure encore présent pour quatre semaines encore… À suivre.