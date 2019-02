La tournée Priorité-Emploi Estrie présente un premier salon de l’emploi dans le Val-Saint-François

Richmond – En collaboration avec les organismes partenaires locaux, Priorité-Emploi Estrie présente un salon de l’emploi et de la vie dans la région de la MRC du Val-Saint-François.

Les chercheurs d’emploi, les gens intéressés à s’établir dans la région, les familles et les citoyens curieux de découvrir les services de la MRC sont invités à ce salon le samedi 2 février, de 10h à 16h. Cet évènement familial aura lieu à l’école secondaire régionale de Richmond située au 375, rue Armstrong.

Pour l’occasion, près d’une quarantaine d’employeurs et d’organismes du milieu sera présent pour offrir un peu plus de 200 emplois à combler aux chercheurs d’emploi présents. Ils pourront aussi profiter d’une programmation d’ateliers sur divers sujets. «Le salon permettra aux visiteurs de découvrir les emplois disponibles, mais aussi d’en apprendre plus sur la vie dans le Val-Saint-François», explique Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke.

De plus, les parents pourront venir avec leurs enfants puisque des activités et de l’animation leur seront offertes par la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Un service de halte-garderie sera également disponible sur place.

Le Salon de l’emploi du Val-Saint-François est organisé en collaboration avec la Table de main-d’œuvre du Val-Saint-François dans le cadre du 20eanniversaire du Salon Priorité-Emploi. Pour tous les détails, on peut consulter le https://prioriteemploi.qc.ca/.

Une formule VIP

En plus de pouvoir rencontrer des employeurs et intervenants du milieu durant le salon, les participants de la formule VIP vivront une expérience unique de découverte du Val-Saint-François. Dans le cadre du Salon de l’emploi et de la vie du Val-Saint-François, un séjour exploratoire interculturel aura lieu du samedi 2 février au dimanche 3 février. Les personnes intéressées à s’établir dans la MRC pourront participer au séjour sans frais. Un autobus partira de Montréal pour permettre à tous de participer.

L’activité est organisée par Place aux jeunes en région Val-Saint-François en collaboration avec l’agente de mobilisation et de développement en immigration. Ce séjour permettra aux participants de rencontrer des personnes d’autres cultures tout en découvrant la région.

Ceux qui souhaitent en savoir plus sur le séjour exploratoire ou sur le Salon de l’emploi peuvent contacter Catherine Beaucage, agente de migration Place aux jeunes en région au 819 845-3769, poste228 ou à paj@val-saint-francois.com. C’est donc un rendez-vous le samedi 2 février prochain à Richmond pour le Salon de l’emploi du Val-Saint-François.

Par ailleurs, cette initiative sera présente à la MRC des Sources le 13 avril prochain. La Ville d’Asbestos sera l’hôte de cette formule.