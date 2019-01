Paniers de Noël de Richmond : un soutien important pour les familles, les enfants et les aînés

Richmond (RC) – Les bénévoles du comité des paniers de Noël ont préparé cette année450 boîtes de nourriture pour répondre aux 127 familles ayant fait une demande. Ces familles étaient composées de 264 personnes (171 adultes et 93 enfants).

Pour la ville de Richmond et les municipalités environnantes, la préparation des paniers était sous la responsabilité des sept membres permanents du comité. Ils ont assuré la gestion des démarches et dirigé plus de cinquante bénévoles afin d’accomplir toutes les tâches nécessaires à la préparation des paniers Noël.

«Merci à tous les bénévoles pour leur générosité à donner de leur temps pour aider les personnes qui vivent une situation financière difficile en ce temps des fêtes. Les bénévoles ont travaillé avec un esprit d’équipe hors de l’ordinaire, et ce, en répandant autour d’eux beaucoup de bonne humeur et de joie», a tenu à souligner Réal Noël.

Le comité remercie aussi toutes les personnes qui se sont impliquées dans les activités suivantes:

• Le brunch de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François préparé par le Club des Lions, regroupant plus de 300 personnes.

• Le quillothon du Quillorama de Richmond avec ses 80 participants.

• La collecte de denrées non périssables dans les écoles du Plein Cœur, de St-Francis et de l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School).

• La collecte des denrées non périssables à la résidence Wales et dans plus de 10 autres endroits dans la région de Richmond.

• La préparation des sacs de bonbons pour chaque panier de Noël par les jeunes de la catéchèse de la paroisse Sainte-Bibiane.

À ces initiatives s’ajoutent les employés du Maxi Richmond qui ont fourni des efforts additionnels à leur travail régulier, et ce, durant une période de cinq jours afin de préparer les commandes de marchandises. Le comité les remercie chaleureusement ainsi que leur directrice, Chantale Fortin, pour l’excellente collaboration.

«Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les donateurs pour leur très grande générosité. Leurs supports apportent année après année un soutien important pour le comité des Paniers de Noël. Bonne Année 2019 à tous!