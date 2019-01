Activités au Centre des femmes

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François (CFVSF) invite les femmes de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources à participer aux activités suivantes :

• Conférence Oser se dire : Malgré le fait que nos moyens de communication augmentent (internet, cellulaire, Facebook, etc.), nos échanges quant à eux s’appauvrissent et les malentendus se multiplient. Avec la Méthode ESPERE et ses outils concrets, il est possible de communiquer de façon plus authentique. Le mardi 5 février, de 13 h 30 à 15 h 30, à Valcourt.

• Explorons nos saison intérieures, 2e partie : Pour découvrir les différentes saisons de votre vie et vous outiller pour mieux les vivres : exploration créative, visualisations, danse, méditation, partages. Les femmes n’ayant pas suivi la première série sont les bienvenues. Les mercredis (5) aux deux semaines, du 6 février au 3 avril, de 13 h à 15 h 30, à Asbestos.

• Journal Créatif : Exercices d’écritures, dessins, collages sur différents thèmes. Pour mieux vous connaître et accéder à vos ressources intérieures. Nul besoin d’avoir des habiletés artistiques pour en savourer les bienfaits! Les jeudis (8) du 7 février au 28 mars, 13 h à 16 h à Windsor.

• Nouveau-New, J’avance! Anxiety Self-Management. Are you struggling with anxiety? Are you looking for concrete ways to improve your well-being? This workshop will improve your self-management skills with different topics each week, practical, exercices, discussions and peer support. Thursdays (10) February 7 to April 11, 1:00 pm to 3:30 pm, At Richmond.

Inscription à l’avance obligatoire. Contactez et visitez le CFVSF le site à www.cfvsf.com; à info@cfvsf.com; au 819-845-7937 / 1-800-909-7937 et sur Facebook.