Vincent Ouellet parmi les pompiers du calendrier 2019 au profit des grands brûlés

Saint-François (RC) – La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés a mis en vente son Calendrier des pompiers2019. Douze pompiers professionnels provenant de casernes situées dans diverses villes ont accepté l’offre de soutenir la cause. Parmi eux, Vincent Ouellet a été désigné pour le mois de juin.

Demeurant à Saint-François-Xavier-de-Brompton parmi ses proches, et depuis peu à Windsor, il est pompier à la Ville de Sherbrooke et, selon les besoins, pour la Régie intermunicipale des incendies de la région de Windsor. «J’ai accepté parce que c’est important de supporter les grands brûlés et toutes les personnes qui sont là pour les encourager et faire en sorte de progresser avec eux», considère Vincent Ouellet.

D’une part, le calendrier relate l’histoire de Linda qui, à l’âge de 2 ans, a été brulée au troisième degré sur 45% de son corps. Maintenant âgée de 47 ans et n’ayant qu’une seule prothèse capillaire depuis 20 ans, elle a fait appel à l’Association F.L.A.M. avec l’appui de la Fondation des pompiers du Québec et de Manon Gros-Louis du Salon Huro-Plus. Maintenant, Linda peut maintenant porter les cheveux longs et les coiffer de différentes façons.

À ce témoignage s’ajoute la pièce maitresse, celle d’un calendrier séduisant avec douze pompiers en pleine forme, torses nus et des pectoraux capables de soutenir les flammes et les efforts.

Vincent Ouellet a apprécié l’expérience. Ayant complété sa formation professionnelle en 2013 pour ensuite joindre l’Académie des pompiers à Laval en 2014 et 2015, il poursuit son travail à Sherbrooke et les deux casernes de Windsor et Saint-François. Le Calendrier des pompiers2019 est présent dans les pharmacies Jean Coutu ou dans les kiosques à journaux.