Les naissances célébrées à la Fête des nouveau-nés de la région de Windsor

Windsor (RC) – Dimanche dernier, malgré la tempête hivernale qui s’abattait sur la région, les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Windsor ont souligné l’arrivée des nouveau-nés2018 sur leur territoire.

«Sur les 55 familles inscrites pour l’occasion, 32 ont bravé la tempête et se sont présentées à la fête pour partager un moment en famille et recevoir différents prix. Les municipalités concernées accordaient une aide financière pour chaque naissance ou adoption et de plus, un sac-cadeau rempli de présents était offert aux familles. Sur place, jeux gonflables, maquilleuse, espace de jeux, kiosques et photographe professionnel ont égaillé les participants», mentionne David Lacoste, directeur des Loisirs..

Les familles inscrites qui n’ont pu être présentes peuvent passer à leur Hôtel de Ville respective afin de recevoir le chèque et le sac préparés à leur attention. Pour les municipalités, la Fête des nouveau-nés est une occasion de souhaiter le plus grand bonheur aux familles avec la venue de leur bébé.

Le comité de la fête des nouveau-nés regroupait la mairesse de Windsor Sylvie Bureau, les conseillères et conseillers de la Ville Ana Rosa Mariscal, Solange Richard et Daniel Pelletier; le conseiller Adam Rousseau de Saint-François et la conseillère Josiane Perron de Val-Joli; Julie Lemay des Actualités L’Étincelle et Danika St-Pierre.

Le comité organisateur tient également à remercier les partenaires de cette fête: Alain Rayes député de Richmond-Arthabaska, André Bachand député de Richmond, Bébé Maude, la Bibliothèque Patrick-Dignan, Bijouterie Lussier, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre du tapis de Windsor, le Cercle des fermières, CPE Magimo, Dépanneur Vidéo Renaud, Gymini, Magasin Korvette de Windsor, Le Capucin, la Maison de la famille les Arbrisseaux, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, la Municipalité de Val Joli, Nourri-Source, la Pharmacie Familiprix Marilyne Isabelle, la Pharmacie Proxim Steve Babin, Pizzeria Tournesol, les Résidences Château du Bel Âge, Subway Windsor, Val-Famille, la Ville de Windsor, et Unimat Vivaco groupe coopératif pour leur précieuse collaboration.