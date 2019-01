Un hiver long et rigoureux

Windsor (RC) – Les équipes des travaux publics de Windsor ont été occupées à plusieurs reprises durant les mois d’octobre, novembre, décembre pour se poursuivre en janvier. Les vents parfois forts, la pluie, le froid et la poudrerie, quelques épisodes de verglas et la neige souvent au menu ont nécessité plusieurs sorties pour les véhicules de déneigement et des abrasifs appropriés selon les températures.

Durant la semaine dernière, les deux souffleuses de la voirie ont dégagé pour une bonne part les amas de neige en bordure des rues et des trottoirs à l’aide des camions à benne basculante. L’une des souffleuses a toutefois été obligée de retourner au garage municipal pour un bris. Le froid et la neige continuent de persister en janvier, comme en témoigne la dernière fine de semaine. De quoi alimenter les propos au sujet d’un hiver salé.