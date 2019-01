Ski de fond Richmond-Melbourne fier partenaire du Grand Défi Pierre Lavoie

Canton de Melbourne – Le Centre de ski de fond Richmond-Melbourne est maintenant un centre partenaire de La Petite Expé du Grand Défi Pierre Lavoie. Il a pour but d’initier les jeunes de tous les milieux au plaisir du ski de fond et à les encourager à être plus actifs durant l’hiver.

Les centres partenaires accueillent gratuitement les écoles primaires du Québec et les enfants de 12 ans et moins. Ces centres effectuent le prêt d’équipement (ski de fond, bottes et bâtons) et aident les écoles en encadrant les classes-neige.

Le CSFRM a reçu 50 équipements de ski classique pour les enfants de 12 ans et moins. Ils pouvaient déjà skier gratuitement sur nos pistes, mais maintenant ils pourront emprunter tout l’équipement gratuitement grâce au Grand Défi Pierre Lavoie. Les équipements sont accessibles à tous les enfants des écoles primaires pour des classes neige ou accompagnés d’un parent. À leur première visite, ils recevront une passe de saison qu’ils pourront conserver.

Le Centre de ski de fond est fier d’ajouter La Petite Expé à ces activités, qui complètera le prêt gratuit de raquettes aux groupes scolaires dans le cadre du programme Plaisirs d’hiver. Il offre aussi d’autres activités comme les sorties avec lampe frontale. Pour plus d’informations, consultez le site: https://www.skidefondmelbourne.ca