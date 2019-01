Inauguration officielle de la salle Daniel-Johnson

Danville (RL) - Tel qu’annoncé en grande pompe, lors d’une soirée reconnaissance tenue en l’honneur de M.Daniel Johnson (père) en octobre dernier. La salle de réunion du conseil municipal de Danville porte désormais le nom du célèbre politicien ayant vu le jour dans la petite municipalité en 1915 et qui fût le 20e Premier Ministre de l’histoire du Québec. C’est donc en ouverture de l’assemblée ordinaire du 14 janvier 2019 et en présence de citoyens sur place, que le maire M. Michel Plourde accompagné du conseiller M.Jean-Guy Dionne, procéda au nom de la ville de Danville, de ses élus ainsi que de l’ensemble des danvillois, à la traditionnelle coupe du ruban, immortalisant ainsi la mémoire de l’un de ses plus illustres anciens citoyens.