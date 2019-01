Place à la 31e édition du Carnaval des Glaces de Danville

Danville (RL) - Le populaire Carnaval des glaces de Danville sera de retour pour une 31e édition cette année et comptera sur une programmation diversifiée comprenant plusieurs activités, dont certaines entièrement gratuites et qui sauront plaire à toute la famille.

Les festivités se dérouleront sur trois fins de semaine consécutives, soient les 19-20 et 25-26 janvier ainsi que le 1er et 2 février prochain sur le site du centre communautaire Mgr Thibault, situé au 51 de la rue Cleveland. Au programme: Feux d’artifice, musique, tournoi amical de hockey balle, tournoi de crible, glissade, patinage, présences de jeux gonflables, parade de VTT et de véhicules côtes à côtes dans les rues de la ville, gala de lutte FAW et couronnement de la reine 2019, ne sont là que quelques-unes des activités offertes dans le cadre de l’évènement. Notons également la tenue d’un match d’improvisation impliquant des artistes de la LNI (Ligue nationale d’improvisation) le vendredi 1er février à 19h30, qui par la formule d’un mini-tournoi croiseront le fer avec des jeunes et d’anciens joueurs, les places sont limités.

Cette année, quatre duchesses convoiteront le titre de reine du Carnaval, siège occupé par Mlle Marika Bernier lors de la plus récente édition. Il s’agit donc, de Jessica Pinard, représentant le club de curling, Meghan Falardeau (Subway), Mélorie Chainey (Bar Capi 10) ainsi que Patricia Evans pour le Bistro du coin. Rappelons que le couronnement2019 se déroulera au cœur d’un souper/soirée quatre services (sur réservation seulement) le samedi 2 février. D’ici là, il vous est possible d’encourager les duchesses en vous procurant des billets de participations. Pour informations générales ou achats de billets, on communique avec le 819-642-0286.