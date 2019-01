Début des travaux à l’usine de filtration

Windsor – La Ville de Windsor tient à informer la population que les travaux de mise aux normes de l’usine de filtration vont débuter prochainement. Ces travaux, annoncés le 14 janvier, devraient s’échelonner sur l’ensemble de l’année2019.

La mise aux normes de l’usine comprendra notamment un changement de procédés dans le traitement de l’eau potable et l’ajout de bassins. Parallèlement à ces travaux, une nouvelle prise d’eau sera aménagée près du Poste Charles. L’ajout d’un nouveau système de filtration et d’élimination des bactéries par ultraviolet procureront une meilleure efficacité de traitement et amélioreront la qualité de l’eau potable.

Les premiers travaux seront effectués dans l’une des deux réserves d’eau potable de l’usine. L’objectif est d’effectuer les travaux tout en maintenant les activités de filtration et de production d’eau potable. Toutefois, étant donné que les travaux entrepris dans l’une des réserves peuvent avoir des conséquences sur le traitement à court terme, il se pourrait que des avis d’ébullition soient nécessaires. La population sera avertie le cas échéant.

Entre temps, pour les prochains mois, les autorités municipales demandent la collaboration des citoyens afin de réduire la consommation d’eau potable et ainsi diminuer les facteurs de risque et assurer la qualité et la quantité d’eau distribuée.

Des actions pour faciliter les travaux

Voici quelques exemples d’actions qui peuvent permettre de réduire la consommation d’eau potable:

• écourter la durée des douches;

• diminuer le niveau d’eau lorsque vous remplissez la baignoire;

• diminuer le niveau de l’eau dans la cuve de votre laveuse lorsque vous faites la lessive;

• éviter de laver votre voiture ou d’arroser le gazon;

• remonter le niveau de la piscine pendant la nuit.

Rappelons que ces réalisations se feront aux coûts d’environ 12,4 millions de dollars, financés à l’ordre de 7,5M$ par le programme PRIMEAU du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, en plus d’une contribution pouvant aller jusqu’à 2,4$ MS provenant de la taxe sur l’essence.

La Ville de Windsor tiendra la population informée durant les différentes étapes des travaux.