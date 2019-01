Souper des bénévoles à la paroisse Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – C’est le mardi 8 janvier qu’avait lieu le souper annuel des bénévoles de la paroisse au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Suivant la coutume traditionnelle, le comité organisateur a décerné à cette occasion le titre de Bénévoles de l’année 2018 qui vient de se terminer. C’est le couple Réal Beaupré et Pierrette Bouffard qui a mérité cet honneur, entouré par plusieurs membres familiaux et de nombreux amis.

Les membres du comité et les convives ont rendu un vibrant hommage à ce généreux couple de la paroisse, relevant les multiples services que Pierrette et Réal rendent à la communauté. Toujours disponibles pour répondre aux nombreux besoins locaux, ils ne savent pas dire non lorsqu’on fait appel à leur collaboration compétente dans les domaines les plus variés de la vie paroissiale et communautaire.

« Pour reprendre les mots du curé Grégory Gémin et de Daniel Veillette, président de la Fabrique, les paroissiens se félicitent de compter parmi eux des personnes aussi zélées et qui méritent amplement le cadeau symbolique qui leur a été remis », a rappelé le président du comité des fêtes paroissiales, Jean-Guy Hamel.

La soirée, qui avait débuté par un succulent repas, s’est poursuivie dans une ambiance festive et joyeuse animée par la musique et la danse jusqu’à 22 h.