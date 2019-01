Les inscriptions pour le programme d’Emplois d’été Canada s’étendent jusqu’au 25 janvier

Richmond-Arthabaska (RL) - Le député de Richmond-Arthabaska à la Chambre des communes, Alain Rayes, tient à informer les entreprises et organismes de la région du retour du programme d’aide à l’emploi étudiant en 2019. Les employeurs peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 25 janvier prochain afin d’avoir la possibilité d’être sélectionnés et de se voir ainsi octroyer une aide financière leur permettant d’embaucher des étudiants dès le mois d’avril.

L’an dernier, ce sont 219 opportunités d’emplois qui avaient été offertes à des étudiants dans plus d’une centaine d’organismes de la circonscription. «Ces employeurs ont bénéficié de plus de 465000$ afin de créer des postes durant l’été pour les jeunes qui désirent acquérir de l’expérience et qui retournent aux études l’automne suivant», se réjouit le député conservateur.

L’aide financière provenant d’Emplois d’été Canada permet aux employeurs de créer des possibilités d’emplois pour les étudiants, mettant l’accent sur les priorités locales.

Le programme s’adresse aux organismes sans but lucratif ainsi qu’aux employeurs des secteurs publics et privés comptant moins de 50 employés. Ce programme permet donc l’embauche de personnes âgées entre 15 et 30 ans, étudiants à temps plein et qui prévoient poursuivre leurs études lors de la prochaine année scolaire.

Le guide des employeurs d’Emplois d’Été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante:

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html.

Les employeurs intéressés peuvent également obtenir de l’information en contactant le bureau du député de Richmond-Arthabaska au 819-751-1375 ou par courriel (alain.rayes@parl.gc.ca) et également l’informer du dépôt de leur demande.