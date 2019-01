Budget 2019 à Richmond : Légère hausse de taxes et des investissements de plus de 2 millions

Richmond – Lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue le 19 décembre, le conseil municipal de Richmond a adopté un budget équilibré prévoyant des revenus et des dépenses de 5132694$ pour l’année2019. Il s’agit d’une augmentation de 8,5% par rapport à l’année qui prend fin.

Bien que la taxe foncière générale soit en hausse de 1,9%, passant de 0,80$ à 0,815$ du 100$ d’évaluation, la hausse de la charge fiscale des contribuables sera plus attribuable au nouveau rôle d’évaluation et à une hausse de moins de 1% des tarifs pour les services que sont, entre autres, les collectes des ordures, des matières recyclables, des matières organiques, la production et la distribution de l’eau potable ainsi que la protection contre les incendies.

Ce budget est le résultat de choix difficiles et stratégiques que nous avons faits en tant qu’administration municipale, et ce, pour maintenir une offre de services de qualité à la population et permettre à la ville de continuer à prospérer et à se développer au cours des prochaines années. Notre première préoccupation est de respecter la capacité de payer de nos concitoyens. C’est l’élément central qui nous a guidés dans la préparation du budget », a indiqué le maire Bertrand Ménard lors de la présentation du budget.

Investissements et réfections

Le maire ainsi que les conseillers se sont assurés que les citoyens seront à même de constater le travail qui sera réalisé au cours de la prochaine année. Le plan d’investissements déposé au conseil le même soir prévoit des investissements de plus de 2 millions de dollars en 2019. Ces investissements permettront de réaliser, entre autres, la réfection complète de la rue Principale Sud, l’asphaltage de la rue Belmont ainsi que l’aménagement du parc Richard-Arsenault et l’élaboration de la phase deux du développement du parc Gouin.

D’autres projets sont sur la table et seront annoncés ultérieurement. « L’objectif est d’assurer un milieu de vie enviable pour les citoyens de Richmond en ne faisant aucun compromis sur la bonne gestion des finances publiques », ajoute M. Bertrand.

Le plan quadriennal d’investissements en immobilisation du budget2019 est disponible sur le site Internet de la Municipalité sous le menu « Avis et autres documents ».