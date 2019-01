Des paniers de Noël pour des gens qui en ont besoin

Windsor (RC) – La dernière étape des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb était celle de la livraison dans la région de Windsor, incluant Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli. Le 22 décembre, les Chevaliers et bénévoles ont sillonné les rues et chemins pour remettre 85 paniers à des familles de la région, regroupant environ 180 enfants et adultes.

Le responsable des paniers Noël, André Bourgeois, pouvaient compter sur les membres chevaliers dont le président de la guignolée Jean Labrecque et le Grand Chevalier Jean Schinck jr, les Filles d’Isabelle pour les tricots et le repas traditionnel, les gens de Domtar pour les cadeaux aux enfants. Tous étaient présents au sous-sol du bâtiment des Chevaliers.