Statistiques de l’Opération Nez rouge : Sherbrooke et Val-Saint-François

Windsor (RC) – En date du 3 janvier 2019, l’Opération Nez rouge bouclait une 35e campagne dont le bilan positif rend compte du succès et de l’importance du service de raccompagnement, même après plus de trois décennies d’activité.

Le porte-parole de cette 35e campagne, François Bellefeuille, aura donné un fier coup de main en matière de recrutement, lui qui n’a lésiné ni sur le temps ni sur l’énergie pour promouvoir le service de raccompagnement. L’humoriste a épaulé généreusement l’Opération Nez rouge en multipliant, pendant plusieurs semaines, les messages et les interactions sur les réseaux sociaux afin d’inviter le plus de gens possible à prendre part à une soirée de bénévolat unique.

Parmi les provinces participantes, celle du Québec regroupait 72 régions, dont celle de Sherbrooke qui inclut le satellite du Val-Saint-François comme une région à part entière regroupant les trois villes de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François (Richmond, Valcourt, Windsor).

Voici les résultats de Sherbrooke et du Val-Saint-François:

Sherbrooke

• Novembre: date entre parenthèses: (30) 107.

• Décembre: dates entre parenthèses: (1er) 132; (5) 20; (6) 66; (7) 270; (8) 219; (9) 15; (10) 24; (11) 26; (12) 40; (13) 153; (14) 407; (15) 366; (16) 59; (17) 48; (18) 99; (19) 136; (20) 172; (21) 269; (22) 227; (23) 111; (24) 140; (25) 130; (26) 106; (27) 102; (28) 131; (29) 184; (30) 116; (31) 187. Total: 4062 raccompagnements. Les pointes les plus achalandées étaient celles des 14 (477) et 15 décembre (366).

Val-Saint-François

• Novembre: date entre parenthèses: (30) 11.

• Décembre: dates entre parenthèses: (7) 24; (14) 50; (15) 24; (21) 23. Total: 132.

Présente dans 102 communautés canadiennes, du Nouveau-Brunswick jusqu’à la Colombie-Britannique, l’Opération Nez rouge aura permis cette année de ramener à bon port 73150 automobilistes canadiens, entre les 30 novembre et 31 décembre. Ce total impressionnant n’aurait pu être atteint sans la participation des bénévoles qui ont vaillamment offert de leur temps.

Eux qui étaient 260 en 1984, ils ont été 50440 à participer à la dernière campagne dans tout le Canada, ce qui porte le nombre de raccompagnements effectués depuis la création de Nez rouge à 2297491. Du côté du Québec, ce sont 39674 valeureux bénévoles qui ont bravé l’hiver pour raccompagner 55720 clients ayant fait appel au service. Opération Nez rouge. Un succès applaudi par le président fondateur de l’Opération Nez rouge, Jean Marie De Koninck, et le directeur David Latouche.