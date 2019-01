Le rang 8 de Saint-Claude est maintenant asphalté de la 249 à Goshen

Saint-Claude (RC) – L’année2018 a marqué une réalisation importante pour le territoire de la municipalité de Saint-Claude. À partir du mois de septembre, le rang8 a été asphalté entre le chemin Goshen et la route249. Présent au souper des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb de Windsor supporté par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le 16 novembre dernier, l’Actualité L’Étincelle a recueilli les propos du maire de Saint-Claude, Hervé Provencher, sur ce dossier longuement souhaité.

«J’ai été élu à titre de conseiller municipal en 1981, tout comme le maire Bertrand Bazin. Il y avait alors des personnes qui avaient la volonté de mieux aménager le 8e rang qui était stratégique par rapport la 249 et la Goshen. Cette démarche s’est finalement concrétisée à la fin de 2018, suite à une attente longue de 37 ans. On peut même parler d’une quarantaine d’années. Au fil des années, le rang8 était de plus en plus important pour notre population et celle qui doit parcourir notre territoire», rappelle M.Provencher.

Complété à la fin de septembre dernier, le coût total de l’asphaltage et des aménagements se chiffre à 2 millions $. La Municipalité a notamment profité du programme de la taxe d’accise sur l’essence. Il est à noter qu’au fil des ans, les élus avaient progressivement veillé à l’amélioration du chemin sur une base annuelle.

Le maire de Saint-Claude tient à mentionner que le rang8 est le seul à être asphalté, de la Goshen à la 249. Il permet aux conducteurs et conductrices d’avoir accès au lac Boissonneault, les territoires de Windsor et Val-Joli et ceux d’Asbestos et de Richmond.