Retour du concours Opti-Génie du club Optimiste d’Asbestos

Asbestos (RL) - La populaire compétition scolaire amicale Opti-Génie, parrainée par le Club optimiste d’Asbestos, sera de retour une fois de plus cette année. Comme on le sait l’objectif de ce concours dans la région, est de soumettre les élèves participants de 4e, 5e et 6e années du primaire, à des séries de questions portant sur la connaissance générale. Cette année parmi les thèmes sélectionnés, nous retrouvons: les arts et divertissements, les sciences et technologies, l’univers social, le dictionnaire, les sports ainsi qu’une section Méli-Mélo comprenant des énigmes, charades, jeux de mots, l’actualité́, des notions d’apprentissage en français, anglais ainsi que les mathématiques notamment.

En tout ce sont 284 étudiants provenant des écoles Masson de Danville, La Tourelle d’Asbestos, Notre-Dame de l’Assomption de St-Georges-de-Windsor ainsi que La Passerelle d’Asbestos qui se sont livrés à cette activité à l’intérieur de leur établissement scolaire respectif. Ainsi les cinq plus hauts pointeurs au classement de chacune des écoles se retrouveront à former une équipe qui aura à défendre les couleurs de celle-ci lors de la compétition.

C’est donc le 20 janvier prochain au centre Notre-Dame-de-Toutes-Joies que les élèves des quatre équipes en lice croiseront le fer avec leurs camarades des autres écoles dans le but de se mériter les honneurs et ainsi se qualifier pour la finale de zone qui aura lieu en mars prochain, parents et amis sont cordialement invités à venir encourager les jeunes.

Le Club Optimiste d’Asbestos, par l’entremise du responsable du concours M.Jean Nadeau, désire remercier la direction et le corps enseignant de chacune des écoles pour leurs implications et sans qui la réalisation de cette compétition amicale du savoir serait très difficile.