Richmond – Le Conseil 1950 des Chevaliers de Colomb de Richmond a remis deux dons, l’un à l’école primaire du Plein-Cœur pour un montant de 1 000 $, et un second à la Popote roulante pour un don de 500 $. La première photo regroupe le Chevalier Jean-Claude Côté, le directeur de l’école du Plein-Cœur Hugues Gendron et le Chevalier Julien Nault. La deuxième photo est celle des deux Chevaliers en présence de Louise Bédard de la Popote roulante.