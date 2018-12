Jeunes leaders en action : une huitième édition réussie

Val-Saint-François – Du 6 au 7 décembre dernier, sept jeunes provenant de tous les coins de la MRC du Val-Saint-François ont participé à la 8e édition du Camp Jeunes Leaders. Cette initiative de deux jours a pour but de développer le leadership chez les jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et des activités portant sur l’organisation d’un projet, la communication, la planification, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe.

Les participants avaient comme objectif de développer des idées de projets qui répondaient autant à leurs intérêts qu’à des besoins de leurs milieux. Une conférence de Donald Dubuc leur a été présentée en début de camp. Il est venu présenter son parcours d’entrepreneur. À la fin du camp, ils ont présenté leur projet à leurs parents, aux élus et aux partenaires qui étaient présents, dont Hervé Provencher, maire de la Municipalité de Sant-Claude et Kevin Bombardier, coordonnateur de l’organisme2030 à Valcourt. Ceux-ci ont pu aider, conseiller et guider les jeunes dans la poursuite de leur projet.

Deux projets inspirants

L’équipe composée de Cédrick Vaillancourt, Marie Evans et Jade Quinn, souhaite organiser un tournoi de soccer à Windsor afin d’amasser des fonds pour un organisme régional, «Autisme Estrie».

La deuxième équipe, celle de Maude Messier, Alexis Santerre, Annabelle Lefebvre et Anne-Marie Lacoste, souhaite organiser une soirée à la Maison des jeunes de Valcourt afin de sensibiliser la population à la cruauté animale. Il aimerait également encourager la population à adopter des animaux de la Société protectrice des animaux (SPA) Estrie.

Le Camp Jeunes Leaders est une initiative de la Table de concertation jeunesse de la MRC du Val-Saint-François. Il est organisé par la Maison des jeunes L’Initiative à Valcourt, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson et des services récréatifs de la Ville de Windsor. Cet évènement est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, de Karine Vallières, anciennement députée de Richmond, de Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska et des comités jeunesse locaux de Richmond, Windsor et Valcourt.