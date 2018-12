1er atelier de maillage réalisé par Synergie Estrie

Asbestos - Synergie Estrie a organisé le 13 novembre dernier son premier atelier de maillage au sein de la symbiose industrielle de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Sources qui ciblait les entreprises d’un secteur d’activités d’importance pour le territoire, soit la transformation métallique, l’usinage et les secteurs connexes. Cette activité s’est déroulée en trois ateliers d’échanges portant sur le prêt de main-d’œuvre, le prêt d’espaces et d’équipements et l’identification des rejets de matières.

Ce sont sept entreprises de la MRC des Sources et trois organisations, représentant 13 participants qui ont participé à cet atelier qui a permis de nombreux échanges constructifs pour les futures perspectives de développement de projets et de synergies entre elles. Des membres de l’équipe de la MRC des Sources, de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) des Sources et du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie ont participé à l’atelier afin d’apporter une collaboration au déploiement de certains projets futurs en collaboration avec Synergie Estrie. Un atelier de maillage a été réalisé en juin dernier au sein de Synergie Estrie pour la symbiose industrielle de Sherbrooke.

Synergie Estrie est une démarche territoriale d’économie circulaire au cœur de l’Estrie! La MRC des Sources est l’initiateur de ce projet et regroupe actuellement deux bancs d’expérimentation qui se déploient sur les territoires de la MRC des Sources et de Sherbrooke. Synergie Estrie mise sur la volonté des entreprises et sur l’expertise de son équipe pour créer une symbiose industrielle qui prend forme grâce à un réseau d’entreprises locales unies par des collaborations innovantes, des échanges de matières et de ressources. Pour ce faire, les coordonnateurs travaillent à faire ressortir les offres et les demandes de celles-ci afin de créer des synergies entre elles sur une multitude d’aspects: optimisation des ressources, opportunités d’affaires, réduction des déchets, mutualisation des services, écoconception, etc.

Pour les entreprises qui désirent intégrer la symbiose, nous vous invitons à communiquer avec la coordonnatrice de la MRC des Sources, madame Karine Thibault, au numéro 819-879-6661, poste227, ou par courriel: kthibault.mrcdessources@synergieestrie.com.