Les lumières sont allumées et près de 5 000 $ pour la Maison de la famille

Windsor (RC) – À l’approche de la période des fêtes, la Maison de la famille des Arbrisseaux a terminé sa campagne de financement, Illumine nos familles pour 2 $, à l’occasion des lumières de Noël qui ont scintillé à l’extérieure des locaux de l’organisme situé sur la rue Saint-Georges, à quelques pas de la 2e avenue.

«Pour chaque don de 2$, nous avons allumé une ampoule de Noël. Le but de la campagne est de financer nos différents projets comme la réserve scolaire, nos activités de transition scolaire et de développer de nouveaux services afin de mieux répondre aux besoins des familles du Val-Saint-François, mentionne la directrice des Arbrisseaux, Marie-Claude Tardif. Les gens sur place ont été agréablement surpris lorsque nous avons dévoilé un montant de 4 862$, ce qui représente plus de 2400 lumières. Nous avons ainsi dépassé notre objectif qui était de 4 000$.»

Si les lumières de Noël ont attiré les familles, les enfants et les amis lors de cette première édition, l’affluence a de nouveau été festive. Parmi les invités étaient présent la mairesse de Windsor, Sylvie Bruneau, sa collègue au conseil de ville, Ana Rosa Mariscal et Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke.

Volonté et projets

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, était présente lors de cette rencontre. «Je suis heureuse de constater les efforts de la Maison de la famille des Arbrisseaux. Cette campagne de financement démontre votre volonté de poursuivre vos projets», constate MmeBureau.

«Au nom du personnel de la Maison de la famille, des membres du conseil d’administration et de toutes les familles de la MRC, membres et non-membres qui profitent de nos services, nous désirons remercier tous les gens qui nous ont permis de dépasser cet objectif», de mentionner MmeTardif. Les participants sont les suivants:

• Les commerces qui ont autorisé nos bénévoles à solliciter leur clientèle: le Provigo Gauthier de Windsor, la pharmacie Steve Babin de Windsor et le IGA Ouimette de Valcourt.

• Les bénévoles qui nous ont donné de leurs précieux temps: Josiane Labonté, Julie Forget, Pryscillia Boisvert, Chantal Coutu, Alexandra Beauchesne, François Audet, Marie-Yolène Émond Saint-Pierre, Marie-Christine Émond Saint-Pierre, Mylène Saint-Jean et Kim Ouellette. Une mention spéciale à Mario Saint-Onge qui a, à lui seul, donné 42 heures de son temps pour la sollicitation.

• Les généreux donateurs, grands et petits: Les donateurs qui ont pris la peine de s’arrêter et mettre leur don dans la petite banque (il y a maintenant un petit quelque chose de vous dans la Maison de la famille). Les donateurs spéciaux comme la Ville de Windsor et le Lave-Auto Dépan-Express et Office municipal d’habitation de Windsor. Enfin, la Fondation Justin-Lefebvre qui a remis elle seule un don de 2 000$.

• Les bénévoles qui ont participé à la décoration de Noël. Décoration intérieure: Isabelle Côté, Brigitte, Annie Cyr et ses deux enfants, Émilie et Anthony, et Pryscillia Boisvert. Décoration extérieure: Gabriel et Étienne.