Les Chevaliers de Colomb visitent les personnes âgées

Richmond (RC) – À quelques jours du début de l’année2019 qui marquera le 100e anniversaire des Chevaliers de Colomb de Richmond, les membres du Conseil1950 ont visité les personnes âgées qui demeurent au Centre hospitalier de soins de longue durée de Richmond.

À cet occasion, les Chevaliers on offert une télévision de 32 pouces qui sera installée dans salle communautaire du CHSLD, ce qui permettra aux aînés de syntoniser des programmes. L’endroit demeure aussi propice pour rencontrer les parents et amis. «C’est important pour nous de penser à nos personnes âgées et de les visiter», a mentionné le Grand Chevalier Julien Nault.

À la présence des membres colombiens s’ajoutait le maire de Richmond, Bertrand Ménard. Tous ont rencontré et salué les personnes âgées qui ont reçu chacun un cadeau.