Budget 2019 : plusieurs nouveaux projets pour la MRC

Richmond – La MRC du Val-Saint-François est fière de l’exercice budgétaire qui a été réalisé pour 2019. Lors de la séance du 28 novembre dernier, le Conseil de la MRC a adopté un budget équilibré totalisant 4640861$.

«Le budget2019 comporte beaucoup de nouveaux projets d’envergure. Les élus et l’équipe travaillent toujours fort pour innover et offrir des services qui répondent aux besoins des citoyens et des municipalités», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François. Voici un aperçu des projets qui seront réalisés dans la prochaine année:

• Réalisation d’une démarche de recrutement de main-d’œuvre immigrante en collaboration avec la MRC des Sources, la Commission scolaire des Sommets et le Cégep de Sherbrooke;

• Mise en place d’une collecte mensuelle de plastiques agricoles dans plusieurs municipalités;

• Bannissement des sacs de plastique dans les commerces de la MRC;

• Embauche d’une ressource spécialisée en foresterie afin de soutenir la MRC pour mettre en valeur la forêt;

• Ajout de Stoke et Val-Joli dans la collecte des matières organiques, portant le nombre total à 14 municipalités participantes.

«Les détails de ces initiatives seront précisés dans les prochains mois. Au final, le budget2019 respecte les capacités financières des municipalités et il nous permettra d’assurer le développement de notre région… c’est vraiment ce qui compte», de conclure, M.Cayer.