Trois nouvelles bourses d’excellence pour la relève entrepreneuriale féminine

Valcourt – La Fondation J. Armand Bombardier lance un programme de bourses dans le but de promouvoir le rôle des femmes en tant qu’actrices du développement économique et communautaire dans différents secteurs d’activités, et de reconnaître l’excellence de projets menés par des femmes dans ces secteurs.

D’une valeur de 10000$ chacune, les bourses d’excellence pour la relève entrepreneuriale féminine de la Fondation J. Armand Bombardier reconnaitront annuellement le travail de trois femmes entrepreneures dont l’organisation a été constituée il y a moins de 5 ans.

Créées en l’honneur des trois fondatrices de la Fondation J. Armand Bombardier qui se sont retirées en 2018 après 53 années d’engagement, les bourses visent les domaines suivants:

• La Bourse Janine Bombardier pour le secteur culturel et créatif;

• La Bourse Claire Beaudoin pour le secteur de la transformation et de la fabrication;

• La Bourse Huguette Fontaine pour le secteur de l’innovation technologique.

Toute entreprise ou organisation constituée depuis moins de 5 ans, fondée ou cofondée par une femme, dont l’impact social est démontré, est éligible. La période de dépôt des candidatures s’étend du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2019. L’annonce des gagnantes et la remise des bourses auront lieu en juin 2019.

Pour davantage d’information concernant les critères d’admissibilité ainsi que la documentation à déposer, consultez le lien suivant: fondationbombardier.ca/.

Fondation J. Armand Bombardier

Une fondation, trois destinations: la Fondation œuvre en philanthropie tout en soutenant le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt, à travers lesquels elle promeut la persévérance scolaire et l’accès aux arts et à la culture