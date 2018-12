Ville de Windsor : Un budget avec des hausses de taxes de 1.38%

Windsor – Le Conseil municipal de la Ville de Windsor a adopté lors de sa séance extraordinaire du lundi 17 décembre son budget de fonctionnement pour l’année 2019, et son Plan triennal d’immobilisations 019-2020-2021.

«Le Conseil municipal souhaitait à la fois continuer d’améliorer les services à la population, tout en contrôlant les dépenses et la dette à long terme. Cette année, malgré des projets importants en infrastructure, nous réussissons à contenir les hausses des taxes sous l’augmentation du coût de la vie,» a mentionné avec fierté la mairesse Sylvie Bureau.

Globalement, le budget 2019 comporte une hausse moyenne de la taxe foncière résidentielle de 1,38% (par rapport à 1,78% de l’inflation). Du côté des tarifs, seul le tarif pour le service des ordures sera augmenté de 19$ par unité de logement afin de s’ajuster à l’augmentation des coûts du service. Ce montant n’avait pas été augmenté au cours des sept dernières années, soit depuis 2012.

«Concrètement, pour une résidence moyenne de 175000$, il s’agira d’une augmentation de 43$, soit environ 11$ par paiement,» a énoncé Mme Bureau.

Revenus et dépenses

Plus en détail, le budget prévoit des revenus de 9,265,500$, en hausse de 1% par rapport à 2018. De leur côté, les dépenses de fonctionnement totales seront de 8,198,590$. Il s’agit d’une hausse de 3,1% qui est attribuable notamment à l’inflation et à la hausse des quotes-parts.

Par ailleurs, tel que mentionné, la Ville maintient ses orientations en matière d’investissement, de projets de développement et dans la mise à niveau de son réseau routier. À ce titre, le Programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements de l’ordre de 15,6 millions en 2019, dont un peu plus de 8,4 millions proviennent de subventions. Les principaux projets d’investissement prévus en 2019 sont la mise aux normes de l’usine de filtration d’eau potable (12,5 millions) et le changement du système de réfrigération du Centre J-A. Lemay (1000000$).