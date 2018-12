Un marché de Noël à saveur entrepreneuriale pour les élèves de l’Escale

Asbestos (RL) - Dans la foulée des traditionnels marchés de Noël qui se tiennent présentement dans divers endroits de la région, des élèves de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos ont tenu le 8 décembre dernier, ce type d’évènement rassembleur sous un volet entrepreneurial. C’est donc sous la tutelle de l’éducateur spécialisé et instigateur du projet, Sébastien Lefebvre, que les étudiants se sont mobilisés afin d’établir un concept et des stratégies communes qui auront par le fait même laissé place à plusieurs belles idées et initiatives de groupe. De ces initiatives, notons par exemple la mise en vente de billets, organisées par les membres du conseil étudiant, en vue du tirage d’un panier cadeau de Noël et dont les sommes recueillies serviront au fond de dépannage de l’école.

En tout, ce seront plus d’une centaine de personnes qui auront bravé le climat glacial afin d’aller encourager le travail et l’implication de l’ensemble des jeunes provenant de plusieurs sphères et niveaux de la polyvalente. La participation des élèves de classes spécialisées telles que La ressource, la SRS, CP, CC, Com, Multi-Handicaps ainsi que le support du conseil étudiant, les Entraidants et du groupe Jeunes du Monde, auront permis de faire de cet évènement, un vif succès d’apprentissage pour tous. Le comité organisateur tient d’ailleurs à féliciter les étudiants pour la charge de travail accompli, ainsi que les nombreux visiteurs qui ont défilé tout au long de la journée. Cet évènement festif visant l’implication active à la vie scolaire et sociale de l’école de la part des élèves, sera de retour l’an prochain avec pour objectif d’augmenter l’achalandage dans les différents kiosques offerts au public.