Étang Burbank : Un litige oppose la corporation à la municipalité de Danville

Danville (RL) - Un litige de type financier est présentement en cours entre la corporation de l’étang Burbank et la municipalité de Danville, alors que celle-ci a récemment reçue à ses bureaux, une mise en demeure de la part du conseil d’administration de la corporation qui comprend plusieurs nouveaux administrateurs. Le sujet de la discorde se situerait au niveau de sommes d’argent réclamées par le municipal, en vertu de travaux d’entretien réalisés dans les sentiers longeant le site ainsi qu’aux abords mêmes de l’étang. Or, le nouveau conseil de gestion corporative ne reconnaissant pas la légitimité de cette facture refuse de se conformer aux demandes de la municipalité. Le résultat actuel de cette mésentente est que la ville de Danville garde une mainmise sur les équipements d’entretiens octroyés à près de 75% par les contribuables de l’endroit et qui sont généralement à la disposition de la corporation.

Selon Michel Plourde maire de Danville, il s’agit là d’une malheureuse situation qu’il faut régulariser le plus rapidement possible pour le bien non seulement des membres, mais également de l’ensemble des résidents qui visitent l’endroit. Ce dernier affirme que le conseil municipal ne se fait que le gardien des investissements provenant des payeurs de taxes danvillois dans ce dossier et réitère par le fait même l’intérêt des élus à discuter avec les gens de la corporation au retour du congé des fêtes en vue d’en venir à une entente qui saura satisfaire les deux parties.

Du côté de M.Alain Caron, président de la corporation depuis quelques mois seulement, le son de cloche est similaire au niveau de l’intérêt du groupe à venir à une entente avec la ville et souligne que la mise en demeure se veut un signal envoyé au conseil municipal en ce qui-à-trait à l’urgence et à l’importance à relancer les discussions. La demande en est que le comité puisse de nouveau avoir accès ses installations et équipements sur le site de l’étang Burbank. Ce dernier affirme par le fait même que la corporation est en bonne santé financière et que par souci d’une saine continuité de gestion, il est important d’avoir une période d’analyse des montants qu’indique la facture soumise par la municipalité, tout en maintenant pleinement leurs activités durant ce temps, évitant ainsi de prendre la population en otage de cette situation.